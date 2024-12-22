Rojda Kanat: Hedef Dünya Şampiyonu Olmak - Son Dakika
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Spor

Rojda Kanat: Hedef Dünya Şampiyonu Olmak

Hakkarili milli sporcu Rojda Kanat, yeni şampiyonalar için antrenman yapıyor ve başarılarını artırmayı hedefliyor.

22.12.2024 11:16
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Avrupa birinciliği dahil çeşitli dereceler elde eden, son olarak Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Hakkarili milli sporcu Rojda Kanat, yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

Arkadaşlarından etkilenerek 7 yıl önce başladığı judo ve kuraşta antrenörlerinin desteğiyle kendini geliştiren 11. sınıf öğrencisi Kanat, yurt içi ve dışında mücadele ettiği organizasyonlarda önemli başarılar elde etti.

Türkiye kuraş ve judo şampiyonalarında birçok derecesi bulunan 15 yaşındaki milli sporcu, 2 yıl önce Yunanistan'da düzenlenen ve kariyerinin ilk uluslararası organizasyon olan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda 22-23 Haziran'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalya kazanan başarılı sporcu, 2-4 Aralık'ta Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olarak adından söz ettirmeyi başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda antrenörü gözetiminde antrenmanlarını sürdüren Kanat, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında yeni dereceler elde etmeyi hedefliyor.

"Sportif başarılarımı artırmak istiyorum"

Kanat, AA muhabirine, müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Moğolistan'da dünya üçüncüsü olduğu için mutlu olduğunu belirten Kanat, "Bu spora merak ederek başlamıştım. Türkiye'de ve yurt dışındaki organizasyonlarda birçok derece elde ettim. Kuraşta Avrupa birinciliğim var. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Judo da başarılarım var. Bu başarılarla küçük kardeşlerimize örnek oluyoruz. Sportif başarılarımı artırmak istiyorum." diye konuştu.

"Daha güzel başarılara imza atacağına inanıyoruz"

Antrenörü Kübra Bayram da kentteki çocukların potansiyelinin yüksek olduğunu, bu yetenekleri ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Yetiştirdikleri sporcuların önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Rojda daha önce de Türkiye'de birçok derce kazanmıştı. Balkan Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. Bu sene de başarılarına dünya üçüncülüğünü ekledi. Diğer çocuklarımız da sporcularımızın izinden gidiyor. Judo ve kuraş branşı kentte yayılıyor. Burası zaten genç bir nüfusa sahip. Çocuklarımız da çok istekli ve azimli. Elimizden geldiğince buradaki çocuklara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Rojda ve diğer sporcularımızın daha güzel başarılara imza atacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rojda Kanat: Hedef Dünya Şampiyonu Olmak - Son Dakika

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