Roland Garros'ta Swiatek ve Osaka arasındaki mücadelede galip Polonyalı tenisçi - Son Dakika
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Roland Garros'ta Swiatek ve Osaka arasındaki mücadelede galip Polonyalı tenisçi

Roland Garros\'ta Swiatek ve Osaka arasındaki mücadelede galip Polonyalı tenisçi

Fransa Açık'ta (Roland Garros) Japon Naomi Osaka'yı yenen Polonyalı Iga Swiatek, üçüncü tura çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Swiatek, rakibini 2-1 mağlup ederek galip geldi. Ayrıca, Alcaraz, Rublev ve Tsitsipas da üçüncü tura yükseldi.

29.05.2024 21:51
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Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Japon Naomi Osaka'yı 2-1 yenen Polonyalı Iga Swiatek, üçüncü tura çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, kadınlarda son iki yılın şampiyonu ve 1 numaralı seribaşı Swiatek, kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 7-6, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Swiatek, üçüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sloven Tamara Zidansek'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle, 8 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Kolombiyalı Camila Osorio'yu 6-3, 1-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Alcaraz ve Rublev, üçüncü turda

Erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, Hollandalı Jesper de Jong'u 3-1 (6-3, 6-4, 2-6, 6-2) mağlup ederek üçüncü tura çıktı.

6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev, İspanyol Pedro Martinez'i 3-0 (6-3, 6-4, 6-3), 9 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da Alman Daniel Altmaier'i 3-1 (6-3, 6-2, 6-7, 6-4) yenerek üçüncü tur biletini aldı.

Kaynak: AA

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