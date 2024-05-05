Roma ve Juventus Berabere Kaldı, Milan Genoa ile Berabere - Son Dakika
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Roma ve Juventus Berabere Kaldı, Milan Genoa ile Berabere

Roma ve Juventus Berabere Kaldı, Milan Genoa ile Berabere

İtalya Serie A'da oynanan maçta Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı. Roma'nın golünü Lukaku atarken, Juventus'un golünü Bremer kaydetti. Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı. Milan ise sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı. Serie A'da Inter şampiyonluğunu ilan etti.

05.05.2024 23:53
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İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 35. hafta mücadelesinde ev sahibi Roma'nın golünü 15. dakikada Romelu Lukaku atarken, Juventus'un golünü 31. dakikada Bremer kaydetti.

Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

Günün diğer mücadelesinde ise Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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