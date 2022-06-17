Romain Saiss resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Faslı savunmacı Roman Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Beşiktaş, ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Faslı stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret alacak. Ayrıca oyuncunun aldığı süre ve müsabakalara göre en fazla 12 bin 500 Euro da maç başı ücreti olacak.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Romain Ghanem Paul Saiss'ın transferi konusunda Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2023-2024 sezonu sonuna kadar iki yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya sezon başına net 1.800.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.500 Avro maç başı ücreti ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.