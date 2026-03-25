Romanya, Türkiye ile Maç İçin İstanbul'da

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Türkiye ile karşılaşacak Romanya Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.
Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Romanya Milli Takımı, pasaport kontrollerinin ardından güvenlik tedbirleri eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye-Romanya mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
