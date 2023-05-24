Ronaldo'dan Müslümanların kalbini çalan hareket! Attığı gol sonrası secdeye gitti

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Ligdeki 28. hafta maçında Al-Nassr ile Al-Shabab takımları, başkent Riyad'da kozlarını paylaştı. Al Nassr'ın kaptanı Ronaldo, takımını 3-2 öne geçiren golden sonra secdeye gitti.

ARKADAŞLARI ALKIŞLADI

Ağlara giden gol sonrası neredeyse tüm takım, rakip kale önünde golün coşkusunu yaşarken, takım arkadaşları Ronaldo'nun secde etmesine alkışla karşılık verdi. O anlar izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

PERFORMANSI ÜST DÜZEYDE

Çoğu futbolsever tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Ronaldo, transfer olduğu Al Nassr takımında da istatistiki açıdan üst düzeyde. Bu sezon takımıyla ligde 15 ve kupada 1 olmak üzere toplam 16 maça çıkan yıldız oyuncu 14 gol ve 2 asist yaparak takımının skor yükünü üstlendi.