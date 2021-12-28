Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor

Real Madrid sonrası umduğunu bulamayan Cristiano Ronaldo, son kurşununu Barcelona ile atıyor. Sezon başında Juventus'tan Manchester United'a geçen Ronaldo için hikaye değişmedi. Portekizli star, futbolcular, kulübün politikası ve yeni hoca Rangnick'ten hoşnut değil
Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Ronaldo Pique'yi arayıp kendisini önerdi. Portekizli yıldız yakın arkadaşını arayıp, Barcelona'da oynamaya sıcak baktığını söyledi.
Gazetenin iddiasına göre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Barcelona'daki evini kiralayacak. Ekonomik buhran sebebiyle Messi'yi gönderip, 65 milyon euroya Ferran Torres'i alan Barcelona, Ronaldo'ya da imza attırırsa dünya futbolunda taşlar yerinden oynayacak.
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