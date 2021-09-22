Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı

Manchester United'da 3 maçta 4 gol atan Portekizli star, saha dışında da Messi'nin önüne geçti. 3 maçta gol bulamayan Messi, gelir zirvesinde yerini Ronaldo'ya kaptırdı.

Geride bıraktığımız sezonun en çok kazanan futbolcusu olan Messi, Ronaldo'nun Manchester United'a geçmesi ve elde ettiği kazancı sebebiyle 2. sıraya geriledi.

125 MİLYON DOLAR

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla 2021 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu. Sterlin bazında bu 90.1 milyon ücret ediyor.

MESSİ 110'DA KALDI

Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, 110 milyon dolar kazancıyla Ronaldo'nun ardından ikinciliği elde etti. Messi maaş bazında Ronaldo'dan daha fazla kazanıyor ancak ikramiye, sponsor ve reklamda geride kaldı.