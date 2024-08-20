Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek - Son Dakika
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Spor

Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek

Ronaldo Georgina Rodriguez\'e resmen servet ödeyecek

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Cristiano Ronaldo'nun özel hayatı gündemde. Ronaldo ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez arasında, ayrılık durumunda Ronaldo'nun ayda 85 bin sterlin ödemesini garanti eden bir anlaşmanın olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ronaldo'nun, Georgina'ya Madrid'deki evinin mülkiyetini de verme sözü verdiği iddia ediliyor.

20.08.2024 16:08
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Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile hayat arkadaşı Georgina Rodriguez arasındaki inanılmaz anlaşma böyle ortaya çıktı.

SERVETİ 600 MİLYON DOLAR

Cristiano Ronaldo'nun net servetinin 600 milyon dolar civarında olduğu ve Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Nassr ile yaptığı ve yılda 173 milyon sterlin (224 milyon dolar) kazandıran kârlı sözleşmenin yanı sıra çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da kasasını doldurduğu söyleniyor.

DÜNYALARI ÖDEYECEK

Öte yandan Portekiz'in TV GUIA dergisine göre Ronaldo ile beş çocuğundan ikisinin annesi olan Georgina arasında, ayrılmaları halinde Ronaldo'nun ayda 85 bin sterlin ödemesini garanti eden bir anlaşma var.

SADECE PARA DEĞİL

Bu şartların kasım 2017'de kızları Alana Martina'nın doğumunun ardından yürürlüğe girdiği bildiriliyor. Yedi yıl önceki anlaşmaya göre Ronaldo, eşine sadece para ödemeyecek. Georgina'nın, Ronaldo'nun La Liga devi Real'de oynadığı dönemde 2010 yılında satın aldığı Madrid'deki evinin mülkiyetini de alacağı iddia ediliyor.

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Son Dakika Spor Ronaldo Georgina Rodriguez'e resmen servet ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk: Para Budur işte 28 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: 600 milyon doları var. Penaltıyı kaçırınca ağlıyor. 24 3 Yanıtla
    Yalçın Batur: 600 milyonu bu şekilde yani atarak kazandı çünkü ona borçlu 2 2
  • Cesur Aslan: İmzanın bedeli 2 2 Yanıtla
  • Emre YilmaZ: Çokta büyük paralar değil onun için.Öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki ronaldo için çerez parası.Sadece reklam gelirlerinin bir kısmı bile bu parayı ödemeye yeter. 3 0 Yanıtla
  • Hüseyin Yılmaz: 178 milyon sadece maaş alıyor verdiği 85 bin ! Yani 50 bin lira maaş alan birinin ortalama 25 lira nafaka vermesi gibi ?? 0 0 Yanıtla

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