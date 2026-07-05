Ronaldo: İspanya Maçı İçin Hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ronaldo: İspanya Maçı İçin Hazırız

05.07.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İspanya ile oynayacağı maça hazır olduğunu ve iyi durumda olduklarını belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın İspanya'yla karşılaşacak Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takım olarak iyi durumda olduklarını ve İspanya maçına hazır çıkacaklarını söyledi.

Dallas Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki oyuncu, takım olarak maç maç gelişmeye devam ettiklerini vurguladı.

Dünya Kupası'nda herhangi bir takımın tüm maçlarını kazanmasının zor olduğunu dile getiren Ronaldo, "Kimse için kolay değil. Elenen takımlara bakmak yeterli. Bu her şeyi açıklıyor. Takımı sakin ve iyi durumda görüyorum. İyi antrenman yapıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Yarın çok zorlu bir takımla karşılaşacağız ancak hazır olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takıma 18 yaşında katıldığını söyleyen Ronaldo, "Ben her zaman beden ve ruh olarak milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım. Oynasam da, oynamasam da milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak. Yıllar önce belirttiğim gibi, kariyerimi istediğim zaman bitireceğim, sizin istediğiniz zaman değil. Sürekli aynı soruyu sormanız vakit kaybı. Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi yarın iyi oynamamız ve turu geçeceğimize olan inancımızı korumamız." açıklamasını yaptı.

Milli takımda iyi bir ortam yakalandığını sözlerine ekleyen Ronaldo, "Herkes iyi bir kaliteye sahip. Genç bir grup. Genel olarak, yaş ortalaması düşük. Hepimizin birlik olmasının yolu sadece Diogo Jota değil, hepimiz, Portekiz için, Portekiz"deki tüm Portekizliler için, ABD'deki, Kanada'daki Portekizliler için birlik oluyoruz. Bu durum futbolun sahada oynanmasının ötesine geçiyor. Oynadığım tüm dünya kupaları arasında, insanların tutkusunu en çok hatırlayacağım Dünya Kupası bu olacak. Herkes kazanmak istiyor ama sadece 1 kazanan olacak. Ancak bu deneyimleri yaşamak aklımda kalacak şey." diye konuştu.

"Umarım 40 yıl daha yaşarım"

Kariyerinde tek eksik olarak Dünya Kupası'nın gösterilmesi üzerine konuşan Ronaldo, hayatında hiçbir eksik olmadığının altını çizdi.

Bugüne kadar kazanmayı beklemediği her şeye sahip olduğunu vurgulayan Ronaldo, "Hem milli takımda hem de kişisel olarak buna sahibim. Her anın tadını çıkarmak gerekiyor. Dünya Kupası kazanarak daha fazla Cristiano olmayacağım ya da Dünya Kupası kazanamazsam daha az Cristiano olmayacağım. Tabii ki hepimiz buraya kazanma umuduyla geldik. Ancak tek bir kazanan olacak, iki ya da üç olmayacak. Bu yüzden tadını çıkarmak lazım. Yarının hayalini kurmamak, gün gün keyfini çıkarmak lazım. İleride yaşlanınca aklıma gelen, 40'ından sonra da bir şeyler yaptığım olacak. ve o yüzden, umarım 40 yıl daha yaşarım ve bu zor anlardan büyüyerek, gelişerek çıkabilirim." açıklamasında bulundu.

Cristiano Ronaldo, yarın çok önemli bir maç olduğunu ve iyi bir sonuçla harika bir akşam yaşamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Cristiano Ronaldo, Portekiz, İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo: İspanya Maçı İçin Hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç dünyasının “baron ablası“ yakalandı Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı
Son konuşmasında “Kayserili biriyle birlikteyim“ diyen Sudenaz’dan 3 gündür haber yok Son konuşmasında "Kayserili biriyle birlikteyim" diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor 7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı
Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu

23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
22:30
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
Avustralyalı futbolcu Tete Yengi, müslüman oldu
22:24
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
20:52
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 23:51:36. #7.12#
SON DAKİKA: Ronaldo: İspanya Maçı İçin Hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.