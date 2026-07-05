Ronaldo: İspanya Maçı İçin Hazırız

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın İspanya'yla karşılaşacak Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, takım olarak iyi durumda olduklarını ve İspanya maçına hazır çıkacaklarını söyledi.

Dallas Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 41 yaşındaki oyuncu, takım olarak maç maç gelişmeye devam ettiklerini vurguladı.

Dünya Kupası'nda herhangi bir takımın tüm maçlarını kazanmasının zor olduğunu dile getiren Ronaldo, "Kimse için kolay değil. Elenen takımlara bakmak yeterli. Bu her şeyi açıklıyor. Takımı sakin ve iyi durumda görüyorum. İyi antrenman yapıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Yarın çok zorlu bir takımla karşılaşacağız ancak hazır olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takıma 18 yaşında katıldığını söyleyen Ronaldo, "Ben her zaman beden ve ruh olarak milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım. Oynasam da, oynamasam da milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak. Yıllar önce belirttiğim gibi, kariyerimi istediğim zaman bitireceğim, sizin istediğiniz zaman değil. Sürekli aynı soruyu sormanız vakit kaybı. Bu benim son Dünya Kupam. Buna dikkati çekmek istemiyorum çünkü bunun en önemli şey olduğunu düşünmüyorum. En önemlisi yarın iyi oynamamız ve turu geçeceğimize olan inancımızı korumamız." açıklamasını yaptı.

Milli takımda iyi bir ortam yakalandığını sözlerine ekleyen Ronaldo, "Herkes iyi bir kaliteye sahip. Genç bir grup. Genel olarak, yaş ortalaması düşük. Hepimizin birlik olmasının yolu sadece Diogo Jota değil, hepimiz, Portekiz için, Portekiz"deki tüm Portekizliler için, ABD'deki, Kanada'daki Portekizliler için birlik oluyoruz. Bu durum futbolun sahada oynanmasının ötesine geçiyor. Oynadığım tüm dünya kupaları arasında, insanların tutkusunu en çok hatırlayacağım Dünya Kupası bu olacak. Herkes kazanmak istiyor ama sadece 1 kazanan olacak. Ancak bu deneyimleri yaşamak aklımda kalacak şey." diye konuştu.

"Umarım 40 yıl daha yaşarım"

Kariyerinde tek eksik olarak Dünya Kupası'nın gösterilmesi üzerine konuşan Ronaldo, hayatında hiçbir eksik olmadığının altını çizdi.

Bugüne kadar kazanmayı beklemediği her şeye sahip olduğunu vurgulayan Ronaldo, "Hem milli takımda hem de kişisel olarak buna sahibim. Her anın tadını çıkarmak gerekiyor. Dünya Kupası kazanarak daha fazla Cristiano olmayacağım ya da Dünya Kupası kazanamazsam daha az Cristiano olmayacağım. Tabii ki hepimiz buraya kazanma umuduyla geldik. Ancak tek bir kazanan olacak, iki ya da üç olmayacak. Bu yüzden tadını çıkarmak lazım. Yarının hayalini kurmamak, gün gün keyfini çıkarmak lazım. İleride yaşlanınca aklıma gelen, 40'ından sonra da bir şeyler yaptığım olacak. ve o yüzden, umarım 40 yıl daha yaşarım ve bu zor anlardan büyüyerek, gelişerek çıkabilirim." açıklamasında bulundu.

Cristiano Ronaldo, yarın çok önemli bir maç olduğunu ve iyi bir sonuçla harika bir akşam yaşamak istediklerini de sözlerine ekledi.