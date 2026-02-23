Ronaldo kadar kazanmıyor sanılan Messi'ye sunulan ayrıcalıklar bomba - Son Dakika
Ronaldo kadar kazanmıyor sanılan Messi'ye sunulan ayrıcalıklar bomba

Ronaldo kadar kazanmıyor sanılan Messi\'ye sunulan ayrıcalıklar bomba
23.02.2026 13:53
Inter Miami'de Lionel Messi'ye sunulan maaş, ticari paylar ve ortaklık opsiyonlarıyla birlikte toplam geliri yıllık 60 milyon doların üzerine çıkıyor.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki astronomik sözleşmesi sonrası Lionel Messi'nin daha düşük kazandığı düşünülüyordu. Ancak Inter Miami'de Arjantinli yıldıza sunulan paket, bu algıyı değiştirdi.

MESSI'YE SUNULAN AYRICALIKLAR

Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'ye sağlanan imkanlar dikkat çekiyor:

  • Yıllık 20.400.000 euro maaş
  • Emeklilik sonrası 200.000.000 dolar değerleme üzerinden hisse satın alma hakkı
  • Kendisi ve ailesi için özel güvenlik hizmeti
  • Satılan sezonluk biletlerden komisyon
  • Adidas ürün satışlarından pay
  • Emeklilik sonrası Inter Miami'ye ortak olma şansı
  • 2,5 yıl içinde sabit ve garantili toplam 150.000.000 dolar gelir
  • Yıllık 60.000.000 doların üzerinde toplam kazanç

Bu detaylar, Messi'nin yalnızca maaş değil ticari anlaşmalar ve kulüp ortaklığı opsiyonlarıyla da büyük bir finansal paket elde ettiğini gösteriyor.

