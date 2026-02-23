Ronaldo kadar kazanmıyor sanılan Messi\'ye sunulan ayrıcalıklar bomba

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki astronomik sözleşmesi sonrası Lionel Messi'nin daha düşük kazandığı düşünülüyordu. Ancak Inter Miami'de Arjantinli yıldıza sunulan paket, bu algıyı değiştirdi.

MESSI'YE SUNULAN AYRICALIKLAR

Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'ye sağlanan imkanlar dikkat çekiyor:

Yıllık 20.400.000 euro maaş

Emeklilik sonrası 200.000.000 dolar değerleme üzerinden hisse satın alma hakkı

Kendisi ve ailesi için özel güvenlik hizmeti

Satılan sezonluk biletlerden komisyon

Adidas ürün satışlarından pay

Emeklilik sonrası Inter Miami'ye ortak olma şansı

2,5 yıl içinde sabit ve garantili toplam 150.000.000 dolar gelir

Yıllık 60.000.000 doların üzerinde toplam kazanç

Bu detaylar, Messi'nin yalnızca maaş değil ticari anlaşmalar ve kulüp ortaklığı opsiyonlarıyla da büyük bir finansal paket elde ettiğini gösteriyor.