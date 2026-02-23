Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın - Son Dakika
Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın

Ronaldo\'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın
23.02.2026 07:12
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde oruç tuttuğu öğrenildi. Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo'nun bu kararı, büyük ilgi gördü. Profesyonel sporcuların yoğun maç ve antrenman temposuna rağmen oruç tutması dikkat çekerken, Ronaldo'nun bu özel tercihi hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde oruç tuttuğu öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo'nun bu kararı, hem spor hem de sosyal medyada gündem oldu. Profesyonel sporcuların yoğun maç ve antrenman temposuna rağmen oruç tutması dikkat çekti. Ronaldo'nun özel hayatına dair bu gelişme, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ALLAH SENİ İSLAM İLE ŞEREFLENDİRSİN 23 1 Yanıtla
  • qds7crnh9q qds7crnh9q:
    Allah seni kur an yolundan ayırmasın 8 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    para uğruna gitmişti oraya nedense 0 3 Yanıtla
  • Mine Yıldız Mine Yıldız:
    Kimin atına binersen onun türküsünü çığırırsin derler.Allah İslamla şereflenmeyi de nasip etsin.inşallah 1 0 Yanıtla
  • Mine Yıldız Mine Yıldız:
    Eeeeee kimin atına binersen onun türküsünü söylemişsin. Özünde iyi bir insan ise Allah islamla şereflendirsin. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
