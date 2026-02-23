Ronaldo\'nun Ramazan ayının ilk iki gününde yaptığına bakın

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Ramazan ayının ilk iki gününde oruç tuttuğu öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN TERCİH

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Ronaldo'nun bu kararı, hem spor hem de sosyal medyada gündem oldu. Profesyonel sporcuların yoğun maç ve antrenman temposuna rağmen oruç tutması dikkat çekti. Ronaldo'nun özel hayatına dair bu gelişme, hayranları arasında geniş yankı uyandırdı.