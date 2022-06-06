Portekiz ile İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Lizbon'dakiJose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazanırken, Cristiano Ronaldo attığı 2 golle maça damga vurdu.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada William Carvalho, 35. ve 39. dakikada Cristiano Ronaldo ile 68. dakikada Cancelo attı. Bu sonucun ardından Portekiz, grubunda 4 puanla zirveye oturdu.
İsviçre karşısında 2 gol ve 1 asist ile oynayan Ronaldo ise maça damga vurdu. Portekiz Milli Takımı'nda toplam 117 gole ulaşan yıldız futbolcu, kendine ait rekoru geliştirdi.
Son Dakika › Spor › Ronaldo rekora doymuyor! İsviçre'ye karşı 2 gol atan Portekizli süperstar, milli takımdaki gol rekorunu geliştirdi - Son Dakika