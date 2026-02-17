Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada - Son Dakika
Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada

17.02.2026 09:02
Ronaldo Nazario ile Carlo Ancelotti, Rio Karnavalı'nda birlikte görüntülendi; Ancelotti'nin bir gün önce 3-4 kadınla sarmaş dolaş eğlendiği anlar gündem olmuş ve tartışılmıştı.

Rio Karnavalı'nın coşkusu bu kez futbol dünyasının iki önemli ismini bir araya getirdi. Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario ile Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, festivalde birlikte görüntülendi.

Renkli atmosferin tadını çıkaran ikili, karnaval alanında objektiflere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

BİR GÜN ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

66 yaşındaki Carlo Ancelotti, karnavalın bir önceki gününde ortaya çıkan görüntüleriyle de gündeme gelmişti. Deneyimli teknik adamın festival alanında 3-4 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansımıştı.

Saha kenarındaki ciddi duruşuyla tanınan Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı anlar futbolseverler arasında geniş yankı uyandırmıştı.

