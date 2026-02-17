Rio Karnavalı'nın coşkusu bu kez futbol dünyasının iki önemli ismini bir araya getirdi. Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario ile Real Madrid'in eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, festivalde birlikte görüntülendi.
Renkli atmosferin tadını çıkaran ikili, karnaval alanında objektiflere yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.
66 yaşındaki Carlo Ancelotti, karnavalın bir önceki gününde ortaya çıkan görüntüleriyle de gündeme gelmişti. Deneyimli teknik adamın festival alanında 3-4 kadınla sarmaş dolaş dans ettiği ve öpüştüğü anlar kameralara yansımıştı.
Saha kenarındaki ciddi duruşuyla tanınan Ancelotti'nin karnaval coşkusuna kapıldığı anlar futbolseverler arasında geniş yankı uyandırmıştı.
Son Dakika › Spor › Ronaldo ve Ancelotti, Rio Karnavalı'nda bir arada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?