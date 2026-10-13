Ruanda, 10 yıllık anlaşmayla 2030'lu yıllarda F1'e Afrika Grand Prix'si kazandıracak - Son Dakika
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Ruanda, 10 yıllık anlaşmayla 2030'lu yıllarda F1'e Afrika Grand Prix'si kazandıracak

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Formula 1, Ruanda ile imzalanan 10 yıllık anlaşmayla Afrika Grand Prix'sini 2030'lu yılların başlarından itibaren takvimine ekleyecek. İlk yarış ise Ruanda'nın Bugesera bölgesindeki pistte yapılacak; F1 1993'ten sonra ilk kez Afrika'ya dönecek.

Afrika Grand Prix'si, 2030'lu yılların başlarından itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Formula 1'in Ruanda ile imzalanan 10 yıllık anlaşmayla 1993'ten sonra ilk kez Afrika kıtasına döneceği belirtildi.

Uzun vadeli anlaşma kapsamında ülkedeki ilk yarışın, Ruanda'nın Bugesera bölgesinde inşa edilecek ve tamamlanması 2030'lu yılları bulacak pistte gerçekleştirileceği ifade edildi.

Afrika kıtasındaki son F1 yarışı, 1993 yılında Güney Afrika'da düzenlenmişti. Fransız Alain Prost, yarışı Brezilyalı Ayrton Senna'nın önünde birinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: AA
Formula 1OtomobilAfrikaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Ruanda, 10 yıllık anlaşmayla 2030'lu yıllarda F1'e Afrika Grand Prix'si kazandıracak - Son Dakika
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