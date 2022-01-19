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Ruandalı kadın hakem Mukansanga, başarılarıyla gençlere ilham veriyor - Son Dakika

Ruandalı kadın hakem Mukansanga, başarılarıyla gençlere ilham veriyor

19.01.2022 12:55
Ruandalı kadın hakem Mukansanga, başarılarıyla gençlere ilham veriyor

Ruandalı kadın hakem Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabve ile Gine arasındaki karşılaşmayı yöneterek adını tarihe yazdırdı.

Ruandalı kadın hakem Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabve ile Gine arasındaki karşılaşmayı yöneterek adını tarihe yazdırdı.

B Grubu'nda Zimbabve'nin Gine'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada başarıyla görev yapan Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası tarihinde düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Karşılaşmadaki diğer ilk ise maçtaki tüm hakem kadrosunun kadınlardan kurulmasıydı. Salima Mukansanga'nın yardımcılığını Faslı Fatiha Jermoumi ile Kamerunlu Carine Atemzabong üstlenirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Faslı Bouchra Karboubi görev aldı.

Salima Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda 10 Ocak tarihinde oynanan Gine- Malavi maçında, turnuvanın ilk kadın dördüncü hakemi olarak da görev yapmıştı.

Salima Mukansanga, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Dünyaya nelere yapabileceğimiz göstermeliyiz. Zor seviyedeki erkek futbol maçlarını başarıyla yönetebiliriz. Oyunun kuralları herkes için aynı. Artık VAR sistemi de bize yardımcı oluyor. Dünya Kupası, olimpiyatlar, bütün maçlar aynı. Hakemlik mesleği, kadınlar için büyük bir fırsat. Başka kadınların da beni desteklemesini ve dünya genelinde kadın hakem sayısının hızla artmasını istiyorum. Çünkü iyi şeyler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

CAF'ın hakem direktöründen övgü

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) Hakem Direktörü Eddy Maillet, maç sonu basına yaptığı açıklamada, "Salima ile gurur duyuyoruz. Bugünlere gelebilmek için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bir kadının bu seviyeye çıkmak için önündeki ciddi engelleri aşmak zorunda olduğunu biliyoruz. Salima, bütün övgüleri hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salima'nın Afrika'da küçük yaştaki her çocuğun idolü olduğunu vurgulayan Maillet, "Salima, bütün Afrika'ya futbol tutkusunu aşılıyor ve gelecekteki birçok kadın hakemin önünü açıyor." şeklinde konuştu.

Basketbol kariyeri başlamayınca hakemliğe yöneldi

Ruanda'nın Rusizi bölgesinde 1988 yılında dünyaya gelen Mukansanga, Gitwe Üniversitesi'nin hemşirelik bölümünden mezun oldu.

Basketbol oyuncusu olmak için büyük çaba sarf eden Ruandalı hakem, ülkedeki tesis ve antrenör sayısının yetersizliği nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine kariyerini hakemliğe yönelten Mukansanga, St. Vincent de Paul Musanze Okulu'ndaki futbol takımlarının maçlarını yöneterek bu meslek için ilk adımını attı.

Bir yıl boyunca hakemlik eğitimi alan Salima Mukansanga, basamakları birer birer çıkmaya başladı. İlk olarak ülkesinin Kadınlar 1. Futbol Ligi maçlarında görev alan Mukansanga, buradaki başarılı yönetiminin ardından Ruanda Erkekler 2. Futbol Ligi'ndeki bazı karşılaşmalarda düdük çalmaya başladı.

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası'nda da maç yönetti

Dört yıl sonunda CAF'tan üst düzey hakem lisansı alan Salima Mukansanga'nın, Afrika kıtasının önde gelen hakemleri arasına girmesinin önü açıldı.

2018 yılından bu yana Ruanda 1. Futbol Ligi'nde görev alan Salima Mukansanga, başarı basamaklarını hızla çıkarak 2018 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası, 2018 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve CAF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarını yönetti.

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Zimbabwe, Afrika, Futbol, Gine, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ruandalı kadın hakem Mukansanga, başarılarıyla gençlere ilham veriyor - Son Dakika Spor


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