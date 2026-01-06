Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel

Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray\'a oldu! Beklenmedik bir engel
06.01.2026 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi transfer etmek isteyen Galatasaray, Ruben Amorim'in ardından Darren Fletcher'ın göreve gelmesiyle beklenmedik bir engelle karşılaştı. Geçici süreliğine göreve gelen Fletcher, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ugarte'nin takımdan ayrılmasına şimdilik karşı çıktı. Fletcher'ın, Ugarte'yi birkaç hafta boyunca görmek istediği bilgisi geldi.

Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde beklenmedik bir engelle karşı karşıya kaldı.

AMORIM GİTTİ, FLETCHER GELDİ

Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından göreve geçici süreliğine kulübün eski oyuncusu Darren Fletcher geldi.

FLETCHER'DAN 'BEKLEYİN' TALİMATI

İskoç çalıştırıcı, takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılması beklenen oyuncular için harekete geçerek Galatasaray'ın gündeminde Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için yönetimden beklemelerini, oyuncuyu kendisinin de birkaç hafta boyunca görmek istediği öğrenildi.

Ruben Amorim gitti, Galatasaray'a transferde beklenmedik bir engel çıktı

BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Ugarte, bu sezon 15 maçta süre aldı.

Manchester United, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Stockholm’de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Trump’tan Venezuela’da seçim açıklaması: Olmayacak Trump'tan Venezuela'da seçim açıklaması: Olmayacak
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 22:11:52. #7.11#
SON DAKİKA: Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.