Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray\'a oldu! Beklenmedik bir engel

Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde beklenmedik bir engelle karşı karşıya kaldı.
Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından göreve geçici süreliğine kulübün eski oyuncusu Darren Fletcher geldi.
İskoç çalıştırıcı, takıma yapılacak transferler ve takımdan ayrılması beklenen oyuncular için harekete geçerek Galatasaray'ın gündeminde Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için yönetimden beklemelerini, oyuncuyu kendisinin de birkaç hafta boyunca görmek istediği öğrenildi.
Paris Saint Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olan Ugarte, bu sezon 15 maçta süre aldı.
