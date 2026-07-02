Rubio'dan Haksız Kırmızı Kart Eleştirisi - Son Dakika
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Rubio'dan Haksız Kırmızı Kart Eleştirisi

02.07.2026 21:55
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bosna Hersek maçında Folarin Balogun'un kırmızı kartını haksız buldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, ABD ile Bosna Hersek arasındaki maçta milli takımlarının forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kart görmesini haksız bir karar olarak değerlendirdi.

Rubio, kızı Amanda Loren Rubio'ya Beyaz Saray'ı gezdirirken, Beyaz Saray basın odasına girdi.

Burada kendisine İran mutabakatı ve Lübnan ile ilgili sorulan soruları yanıtlamayan Rubio, 2026 FIFA Dünya Kupası ile ilgili soruya kayıtsız kalmadı.

Bir gazetecinin ABD Milli Takımı'nın Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği son maçı sorması üzerine Rubio, ABD takımını kutladı.

Rubio, ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun'un kırmızı kartla oyun dışı kalmasını eleştirerek, "O kırmızı kart yüzünden haksızlığa uğradılar. Keşke bunun için bir itiraz süreci olsaydı. Ama muhtemelen artık çok geç." ifadesini kullandı.

Kızı ve beraberindekilerle Beyaz Saray basın odasından ayrılan Rubio, futbol sorusu için "Güzel soruydu." dedi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rubio'dan Haksız Kırmızı Kart Eleştirisi - Son Dakika

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