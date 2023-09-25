Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu

FCSB, Galatasaray'ın Morutan transferinde bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'nın kapısını çaldı. Rumen ekibi, 1 milyon euroluk bonusun taraflarına ödenmesini bekliyor.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda FCSB'ye Morutan için 1 milyon euro daha bonus ödeyecekti. Sarı-kırmızılıların bu parayı ödemediğini belirten FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu.
Galatasaray cephesi ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınmadan önce Morutan ile yolların ayrıldığını belirterek, bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.
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