Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu

FCSB, Galatasaray'ın Morutan transferinde bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'nın kapısını çaldı. Rumen ekibi, 1 milyon euroluk bonusun taraflarına ödenmesini bekliyor.

FCSB SOLUĞU FIFA'DA ALDI

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda FCSB'ye Morutan için 1 milyon euro daha bonus ödeyecekti. Sarı-kırmızılıların bu parayı ödemediğini belirten FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu.

GALATASARAY PARAYI ÖDEMEYİ REDDEDİYOR

Galatasaray cephesi ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınmadan önce Morutan ile yolların ayrıldığını belirterek, bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.