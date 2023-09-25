Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu - Son Dakika

Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu

Son Güncelleme: 25.09.2023 15:17

Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferinde bonusları ödemediğini iddia eden Rumen ekibi FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin kararın çıkması bekleniyor.

FCSB, Galatasaray'ın Morutan transferinde bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'nın kapısını çaldı. Rumen ekibi, 1 milyon euroluk bonusun taraflarına ödenmesini bekliyor.

FCSB SOLUĞU FIFA'DA ALDI

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda FCSB'ye Morutan için 1 milyon euro daha bonus ödeyecekti. Sarı-kırmızılıların bu parayı ödemediğini belirten FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu.

Rumenler para istiyor! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiler

GALATASARAY PARAYI ÖDEMEYİ REDDEDİYOR

Galatasaray cephesi ise Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınmadan önce Morutan ile yolların ayrıldığını belirterek, bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.

Olimpiu Morutan, MKE Ankaragücü, Galatasaray, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu - Son Dakika
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