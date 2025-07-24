Milli judocu Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Kuzey Makedonya'da devam eden 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) gümüş madalya kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda milli sporculardan Rümeysa Hatice Kılıçkaya, judo kızlar 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye, organizasyonda judoda ilk madalyasını elde ederken oyunlardaki toplam madalya sayısını 12'ye yükseltti.
Son Dakika › Spor › Rümeysa Kılıçkaya'dan EYOF 2025'te Gümüş Madalya - Son Dakika
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