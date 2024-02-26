Rus fenomenin Arda Güler hayranlığı! Doğum gününü de es geçmedi - Son Dakika
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Spor

Rus fenomenin Arda Güler hayranlığı! Doğum gününü de es geçmedi

Daha önce Arda Güler'le birlikte çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla tanınan, Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva, Arda Güler'in doğum gününe denk gelen Sevilla maçında tribünde yerini aldı. Ancak 19 yaşındaki Güler, maçta süre alamadı. Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'e özel bir paylaşım yaptı. Maçı tribünden izleyen Alekseeva, Arda Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

26.02.2024 13:57  Güncelleme: 14:07
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Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva'dan Arda Güler paylaşımı... Daha önce Arda Güler'le birlikte yaptığı "Çay var mı çay?" paylaşımıyla tanıdığımız Alekseeva, Arda Güler'i izlemek için Madrid'e gitti. 19 yaşındaki Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'in doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı Santiago Bernebau'da konuk etti. Ev sahibi ekip Luka Modric'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken geceye Arda Güler damgasını vurdu.

Rus fenomen Svetlana Alekseeva'nın Arda Güler hayranlığı!

Sakatlığını atlattıktan sonra süre şansı almaya başlayan ve önceki gün de yeni yaşını kutlayan Arda Güler, yedek başladığı Sevilla maçında oyuncu değişikliği için saha kenarına geldi. Güler, oyunun 78.dakikasında oyuna girmeye hazırlanırken sahneye Hırvat yıldız Luka Modric çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Gelen gol sonrası Teknik Direktör Carlo Ancelotti, oyuncu değişikliğinden vazgeçti.

Rus fenomen Svetlana Alekseeva'nın Arda Güler hayranlığı!

YAŞ GÜNÜNE ÖZEL PAYLAŞIM

Maçı tribünden izleyenler arasında Real Madrid ve Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen Rus TikToker, Svetlena Alekseeva da vardı. Daha önce Arda Güler'le çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla çok konuşulan Alekseeva, forma giyemese de Güler'in yaş gününe özel bir paylaşım yaptı.

Rus fenomen Svetlana Alekseeva'nın Arda Güler hayranlığı!

Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirten Alekseeva paylaşımına şu notu düştü: "Arda Güler'in doğum gününde onu izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı.. En azından Real Madrid maçı kazandı."

Rus fenomen Svetlana Alekseeva'nın Arda Güler hayranlığı!
Rus fenomenin Arda Güler hayranlığı! Doğum gününü de es geçmedi

Real Madrid, Arda Güler, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rus fenomenin Arda Güler hayranlığı! Doğum gününü de es geçmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • süleyman hakan gökşen: çocukla alay ediyorlar yani, durum berabere iken oyuna alacağın oyuncuyu, galip duruma geçtikten sonra geri çekiyorsun, bu çok ayıp, genç çocuğu takım arkadaşları içinde mahçup etmek ne demek? 0 0 Yanıtla
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