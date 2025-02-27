Russell, Tayvan'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Russell, Tayvan'a Transfer Oldu

Russell, Tayvan\'a Transfer Oldu

Karşıyaka'dan ayrılan Daron 'Fatts' Russell, New Taipei CTBC DEA ile sözleşme imzaladı.

27.02.2025 11:07
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Karşıyaka'da yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı takımdan ayrılan Daron 'Fatts' Russell, Tayvan ekibi New Taipei CTBC DEA ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'ne iddialı bir kadro kurarak başlayan Karşıyaka, daha sonra yaşadığı ekonomik problemlerden dolayı oyuncularının büyük bir bölümüyle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Takımdan ayrılan basketbolculardan McCollum Fenerbahçe'ye, Boutsiele Dubai BC'ye, Webb Liaoning Flying Leopards'a, McDermott Pallacanestro Trieste'ye, Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji'ne, Damien Jefferson Niners Chemnitz'e transfer oldu. Bir diğer sözleşmesini fesheden ve kendisine takım arayan Daron 'Fatts' Russell ise Tayvan ekibi New Taipei CTBC DEA ile sözleşme imzaladı.

Russell, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 15.9 sayı ve 4.4 asist ortalamasıyla oynarken, Basketbol Süper Ligi'nde de 13.7 sayı ve 4.4 asist üretmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basketbol, Karşıyaka, Ekonomi, Taipei, Tayvan, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Russell, Tayvan'a Transfer Oldu - Son Dakika

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