Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı

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Rusya'daki bir satranç turnuvasında, 40 yaşındaki Amina Abakarova rakibi Umayganat Osmanova'yı cıvayla zehirlemeye çalışmakla suçlanıyor. Güvenlik kamerası, Abakarova'nın satranç tahtasına zehirli madde döktüğünü gösteriyor. Dağıstan Şampiyonası'nda gerçekleşen olayda Osmanova rahatsızlandı ama turnuvayı tamamladı. Abakarova gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti. Bu olay, satranç dünyasında büyük şok yarattı.

08.08.2024 09:30  Güncelleme: 09:38
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Rusya'da bir satranç turnuvası sırasında şok edici bir olay yaşandı. 40 yaşındaki profesyonel satranç oyuncusu Amina Abakarova'nın, rakibi Umayganat Osmanova'yı cıva ile zehirlemeye çalıştığı iddia ediliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Abakarova'nın, bir satranç tahtasına zehirli olduğu düşünülen bir madde döktüğü görülüyor. Abakarova, etraftakilerin dikkatini çekmemeye çalışarak bir masaya yaklaşıyor ve taşıdığı poşeti masanın altına koyuyor. Daha sonra koyu gri bir tozu (iddiaya göre cıva) satranç tahtasına sürüyor.

Olay, Dağıstan Satranç Şampiyonası sırasında gerçekleşti. 30 yaşındaki Osmanova, zehirli maddenin bulunduğu masada oynadıktan sonra "şiddetli baş dönmesi ve mide bulantısı" yaşadı, ancak turnuvaya devam etti ve hatta ödül kazandı.

Abakarova gözaltına alındı ve suçunu itiraf ettiği bildiriliyor. Motivasyonunun "kişisel düşmanlık" olduğunu söylediği ve Osmanova'yı arkasından kötü konuşmakla suçladığı iddia ediliyor.

Dağıstan Spor Bakanı, olayı "anlaşılmaz" olarak nitelendirdi ve Abakarova'nın yaptıklarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Abakarova, satranç antrenörü olarak çalışıyor ve geçen yıl bölgesel bir şampiyonluk kazanmıştı. Osmanova ise kendi satranç okulunu işletiyor.

Olay, satranç camiasında büyük şok yarattı ve Abakarova'nın arkadaşları, bu davranışın onun karakterine uymadığını söylüyor.

Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı
Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı
Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı
Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı
Rusya\'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı

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Son Dakika Spor Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Satranç turnuvasında zehirleme skandalı: Rakibini cıva ile zehirlemeye çalışan kadın oyuncu gözaltına alındı - Son Dakika
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