Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti

05.07.2022 17:32
Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti

Rusya'nın 17 Şubat'ta tutukladığı ABD'li basketbolcu Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazdı. Mektupta kurtarılmak istediğini belirten sporcu, "Lütfen bizi eve getirmek için elinden geleni yap" dedi.

Rusya'da aylardır tutuklu bulunan WNBA'in ABD'li yıldızı Brittney Griner, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek yardım istedi. Brittney Griner'ın temsilcileri, Beyaz Saray'a yollanan mektupta yazılanları açıkladı. Sözcü'nün ESPN'den aktardığı habere göre, Griner'ın arkadaşlarına ve ailesine mesaj gönderebildiği, ancak Rus yetkililerin yazışmaları okuduğu belirtildi.

"SONSUZA KADAR BURDA OLMAKTAN KORKUYORUM"

Rusya'da tutuklu bulunan Griner, "Buradaki Rus hapishanesinde, eşimin, ailemin, arkadaşlarımın, olimpiyat formamın veya herhangi bir başarımın koruması olmadan ve düşüncelerimle baş başa otururken, sonsuza kadar burada olmaktan korkuyorum. 4 Temmuz'da ailemiz normalde, Vietnam Savaşı Gazisi olan babam da dahil olmak üzere özgürlüğümüz için savaşan insanları onurlandırır. Bu günü genellikle nasıl kutladığımı düşünmek canımı yakıyor. Çünkü özgürlük bu yıl benim için tamamen farklı bir şey ifade ediyor" dedi.

Rusya'da aylardır tutuklu olan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'dan yardım istedi

NEDEN TUTUKLU?

WNBA'de Phoenix Mercury'nin yıldız pivotu Griner, Rusya Premier Ligi'nde UMMC Ekaterinburg forması giymek için ülkeye girmeye çalışırken 17 Şubat'ta tutuklandı. Griner, Rusya'da yasa dışı kabul edilen bir maddeyi elektronik sigara kartuşunun içinde ülkeye sokmakla suçlandı. New York Times'a göre Griner, Rusya'da 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığından yargılanıyor. ABD'li yetkililer, 3 Mayıs'ta Griner için "yanlış şekilde gözaltına alındı" yorum yaptı. Griner'ın davası 1 Temmuz'da başladı.

"ELİNDEN GELENİ YAP"

ABD basını, Rusya'nın mahkum takasına gireceğini yazdı. Tutuklu sporcu ise Biden'a seslenerek, "Çok fazla çaba gösterdiğinizin farkındayım ama lütfen beni ve diğer mahkumları unutmayın. Lütfen bizi eve getirmek için elinden geleni yap" ifadelerini kullandı.

Rusya'da aylardır tutuklu olan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'dan yardım istedi
YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement