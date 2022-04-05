Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı! - Son Dakika
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Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!

05.04.2022 23:28
Rusya'dan şaşırtan Dünya Kupası kararı!

Rusya Futbol Federasyonu, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne yaptığı itirazı geri çekti.

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi CAS'a giden Rusya, yaptıkları itirazı geri çektiklerini açıkladı.

TEMYİZ BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLDİ

CAS'tan yapılan açıklamada RFS'nin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası FIFA Konseyi'nin aldığı karara yönelik temyiz başvurusunu çektiği ifade edildi. Fakat RFS, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı mücadelesini sürdürecek. Açıklamada ayrıca Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.

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