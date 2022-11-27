Rusya Kupası mücadelesinde Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. İki büyük takımın maçında ortam bir anda gerildi. İtişmeyle başlayan gerginlikte yumruklar konuşmaya başladı.
İki takımın futbolcuları tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaklaşık 1 dakika süren kavgada futbolseverler adeta bir boks maçı izledi.
Kavga sonrası art arda 6 kırmızı kart çıktı. Rusya'da futbol yönetiminin vereceği cezalar merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Rusya'daki dev maçta yeşil saha boks ringine döndü! Kırmızı kartlar havada uçuştu - Son Dakika