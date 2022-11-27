Rusya'daki dev maçta yeşil saha boks ringine döndü! Kırmızı kartlar havada uçuştu - Son Dakika
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Rusya'daki dev maçta yeşil saha boks ringine döndü! Kırmızı kartlar havada uçuştu

27.11.2022 21:04

Rusya'da oynanan Zenit-Spartak Moskova mücadelesinde saha karıştı. Futbolcular tekme tokat birbirlerine girerken 6 futbolcuya kırmızı kart çıktı.

Rusya Kupası mücadelesinde Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. İki büyük takımın maçında ortam bir anda gerildi. İtişmeyle başlayan gerginlikte yumruklar konuşmaya başladı.

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

İki takımın futbolcuları tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaklaşık 1 dakika süren kavgada futbolseverler adeta bir boks maçı izledi.

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

6 KIRMIZI KART

Kavga sonrası art arda 6 kırmızı kart çıktı. Rusya'da futbol yönetiminin vereceği cezalar merak konusu oldu.

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga
Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga
YORUMLAR
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Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rusya'daki dev maçta yeşil saha boks ringine döndü! Kırmızı kartlar havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'daki dev maçta yeşil saha boks ringine döndü! Kırmızı kartlar havada uçuştu - Son Dakika
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