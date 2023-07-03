Ryan Kent: Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"YENİ SEZONU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Sezonu heyecanla beleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı minnettarlarımı iletiyorum. Bu kulüple ilişkili olan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORDUM"

Sarı-lacivertli camianın büyüklüğüne değinen İngiliz yıldız, "Buraya gelmeden önce zaten Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Bununla ilgili herhangi birisine bir şey sormaya, konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim. Yeni sezonda takımımla beraber sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DİNAMİK BİR FUTBOLCUYUM"

Kendinden bahseden Kent, "Kendimi şöyle tanımlayabilirim. Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt ve kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen bir oyuncuyum. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda; gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takımı düşünürüm ve takıma yardım etmeye çalışırım" dedi.

"TARAFTARLARA SÖZ VERİYORUM"

Son olarak taraftarlara söz veren yıldız futbolcu, "Taraftarlarımıza söz veriyorum; onları heyecanlandıran bir oyun ortaya koyacağım. Aynı zamanda hem kişisel hem de takım olarak şunu da ifade edebilirim ki, başarılı olmak için her şeyi yapacağız, başarı için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Bu takım lig kupasını, ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ligde şampiyon olmayalı uzun bir süre oldu. Ama geçen sene kazanılan bir Türkiye Kupası var ve bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları hep birlikte bu yıl kazanacağız" dedi.