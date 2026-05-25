Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta İkinci Tura Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta İkinci Tura Geçti

25.05.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazak Rybakina ve Polonyalı Swiatek, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi. Diğer rakipler de ilerledi.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 2 ve 3 numaraları Kazak Elena Rybakina ile Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Avustralyalı Emerson Jones'u 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İki kez grand slam şampiyonu Rybakina ise Sloven rakibi Veronika Erjavec'i 6-2 biten setlerle 2-0 yendi.

Tek kadınlarda İtalyan Jasmine Paolini (13) ve Belçikalı Elise Mertens (23), tek erkeklerde ise Avustralyalı Alex de Minaur (8), Fransız Arthur Rinderknech (22), İspanyol Rafael Jodar (27) ve İtalyan Matteo Berrettini adlarını ikinci tura yazdırdı.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta İkinci Tura Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:36:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Rybakina ve Swiatek, Roland Garros'ta İkinci Tura Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.