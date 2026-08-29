Sabah, Dambrauskas ile Şampiyonlar Ligi'nde! - Son Dakika
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Sabah, Dambrauskas ile Şampiyonlar Ligi'nde!

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Azerbaycan'ın Sabah takımı, teknik direktör Valdas Dambrauskas ile Şampiyonlar Ligi'nde başarıya ulaştı.

Azerbaycan ekibi Sabah'ın tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalması kadar teknik direktörü Valdas Dambrauskas'ın kariyer yolculuğu da futbolseverlerin takdirini topladı.

Öğrenimini sürdürdüğü 2002 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının Litvanya versiyonuna katılan Dambrauskas, kazandığı para ödülünü teknik direktörlük hayalini gerçekleştirmek için kullandı.

Yarışmadan o dönemde yaklaşık 2500 sterlin (163 bin lira) kazanan Dambrauskas, İngiltere'ye taşınarak Londra Metropolitan Üniversitesinde spor bilimleri ve antrenörlük eğitimi aldı.

Manchester United, Brentford ve Fulham gibi kulüplerin gençlik akademilerinde görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, ilk teknik direktörlük deneyimini 2007-2010 arasında 9. Lig ekibi Kingsbury London Tigers ile yaşadı.

Letonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan ve Macaristan'da çalıştırdığı takımlarda kupalar kazanan Dambrauskas, en büyük başarısını ise Sabah ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalarak elde etti.

Azerbaycan temsilcisi, birinci eleme turuna katılan 28 kulüp arasında dört aşamayı da geçerek "Devler Ligi" bileti alan tek takım oldu.

2025 yazında göreve gelen 49 yaşındaki Dambrauskas, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli ve Slavia Prag, deplasmanda ise Arsenal, Manchester United, Villarreal ve Viking takımlarına karşı puan mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Futbol, Spor, Son Dakika

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