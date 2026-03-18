Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazılan kupa masada kaybedildi

Afrika Uluslar Kupası finalinde sahada kazanan Senegal'in zaferi sonrası ülkede büyük bir coşku yaşanmıştı. Final düdüğünün ardından Senegal halkı sokaklara dökülerek sabaha kadar çılgınca kutlama yaptı.

ÜLKE GENELİNDE BAYRAM HAVASI

Başkent Dakar başta olmak üzere birçok şehirde taraftarlar gece boyunca dans etti, marşlar söyledi ve tarihi zaferi kutladı. Uzatmalarda gelen golle kazanılan şampiyonluk, Senegal'de adeta bayram havası oluşturmuştu.

KARAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak daha sonra alınan hükmen mağlubiyet kararı, bu büyük sevincin gölgelendiği bir tablo ortaya çıkardı. Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi.

TARİHE GEÇEN GECE, TARTIŞMAYLA BİTTİ

Senegal halkının unutulmaz kutlamalar yaptığı gece, alınan karar sonrası futbol tarihine tartışmalı anlardan biri olarak geçti.

İşte o anlardan kareler: