Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazılan kupa masada kaybedildi

Afrika Uluslar Kupası finalinde sahada kazanan Senegal'in zaferi sonrası ülkede büyük bir coşku yaşanmıştı. Final düdüğünün ardından Senegal halkı sokaklara dökülerek sabaha kadar çılgınca kutlama yaptı.
Başkent Dakar başta olmak üzere birçok şehirde taraftarlar gece boyunca dans etti, marşlar söyledi ve tarihi zaferi kutladı. Uzatmalarda gelen golle kazanılan şampiyonluk, Senegal'de adeta bayram havası oluşturmuştu.
Ancak daha sonra alınan hükmen mağlubiyet kararı, bu büyük sevincin gölgelendiği bir tablo ortaya çıkardı. Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi.
Senegal halkının unutulmaz kutlamalar yaptığı gece, alınan karar sonrası futbol tarihine tartışmalı anlardan biri olarak geçti.
İşte o anlardan kareler:
