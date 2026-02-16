Sabra, Göztepe\'den Lokomotiva Zagreb\'e Kiralandı

Göztepe, Ibrahim Sabra'nın sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Göztepe, devre arasında gerçekleştirdiği iki forvet transferi sonrasında Ibrahim Sabra'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak takımdan ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ibrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR