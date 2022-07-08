Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevine Sabri Çelik'i getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nu belirledi. Geçtiğimiz yıllarda 3 farklı dönemde Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sabri Çelik, yeniden göreve geldi.Çelik'in başkan olduğu kurulda şu isimler yer aldı.1. Sabri Çelik2. Murat Ilgaz3. Aynur Aysun Akar4. Baki Tuncay Akkın 5. Ahmet İbanoğlu6. Aytekin Durmaz7. Recep Sürhat Müniroğlu8. İsmail Köse
9. Bülent Gökçü
Son Dakika › Spor › Sabri Çelik yeniden MHK başkanı oldu - Son Dakika