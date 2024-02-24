Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'da amatör spor kulübünün açılışına katıldı - Son Dakika
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Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'da amatör spor kulübünün açılışına katıldı

Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ\'da amatör spor kulübünün açılışına katıldı

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanelerinden olan Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyetlerine başlayan Taşkıranlar Samsungücü Spor Kulübü'nün açılışına katıldı. Sarıoğlu, burada yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklarla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi ve genç futbolcu adaylarıyla ilgilendi.

24.02.2024 20:33  Güncelleme: 20:35
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Yıllarca Galatasaray ve A Milli Takım formasını terleten Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde amatör spor kulübünün açılışına katıldı.

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın efsanelerinden olan Sabri Sarıoğlu, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyetlerine başlayan Taşkıranlar Samsungücü Spor Kulübü'nün açılışına katıldı. Burada yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklarla bir araya gelen Sarıoğlu, yoğun ilgiyle karşılandı. Sarıoğlu'yla fotoğraf çekilmek için birbiriyle yarışan çocuklar, sevgilerini 'Sabri reis' sloganları atarak paylaştılar. Genç futbolcu adaylarıyla tek tek ilgilenen Sarıoğlu, kendisine karşı olan yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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