Sacha Boey'den Galatasaray'a Uyarı

17.02.2026 23:57
İtalyan ekip Juventus'u 5-2 yenen Boey, rövanşta da aynı başarıyı hedefliyor.

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, 5-2 kazandıkları Juventus maçının ardından rövanş maçında da aynı performansı sergileyeceklerini söyleyerek, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı tekrardan olması gereken noktaya taşımak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da dönmenin ve galibiyetin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Boey, "Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu aileye de gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım. Burada sahaya çıkmayı özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ı tekrardan olması gereken noktaya taşımak istiyoruz"

İtalya'da oynanacak rövanş maçına ilişkin de düşüncelerini paylaşan Fransız sağ bek, "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı tekrardan olması gereken noktaya taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi atmosferi bana uğurlu geliyor"

Son olarak Galatasaray formasıyla daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde gol atmasının hatırlatılması üzerine Sacha Boey, "Şampiyonlar Ligi atmosferini seviyorum. Bana uğurlu geliyor. Umarım Trendyol Süper Lig'de de aynı şekilde gol atarım. Attığım golü önce Allah'a sonra da aileme, arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine atfediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

