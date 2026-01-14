Sadettin Saran\'dan Beyoğlu Yeni Çarşı takımı için dikkat çeken sözler

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Saran, "Sadece Beyoğlu'nun gençlerini kutlamak istedim. Ben ve arkadaşlarım gurur duyduk. Gencecik çocuklar çok güzel mücadele ettiler. Yolları açık olsun. Kupa bizim inşallah" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise, "Bakacağız" şeklinde bir yanıt verdi.
