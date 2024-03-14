Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Geniş Video İzle

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübü başkan adaylığı için aday olduğunu açıkladı. Saran, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz." sözlerini sarf etti.

14.03.2024 17:59  Güncelleme: 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı ile ilgili çalışmaları nedeniyle İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nden ayrıldığını açıkladı. Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu.

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Odanın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ"

Odanın ülke için önemine değinen Saran, "Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul hakkında da konuşan Ali Koç, "Başkanlığımın devamıyla ilgili teveccühünüze teşekkür ederim. Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetim kurulumuz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın.

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • H celik: En azından daha efendi bu şimdiki çirkeften 39 35 Yanıtla
  • Eren Türkmen: Çirkeflik diyince akla gsliler gelir:) 46 19
  • Mehmet Emin Aloş: işte yılardır beklediğim haber ve başkan 31 15 Yanıtla
  • Azat Deniz: Aziz başkan gelsin 29 7 Yanıtla
  • Ammar Doymuş: Hedefiniz çok küçük şampiyonluk sizin için amaç bizim için araç 9 16 Yanıtla
  • Yusuf cihan: Saran ve Ferit Şahenk ikisi de olabilir 9 2 Yanıtla
  • Gaddar Yorumcu: Fenerbahçeyi şahlıktan şahbazlığa iter bu hiç güven vermiyor. 2 3 Yanıtla
  • Salih Akinci: Sizin Fenerbahçe’yi 3-0 yenmek dışında bir tane başarınızı söylesene bana son 20 yılda. Şampiyonluk araç ya, hadi söyle. 3 1

18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
17:02 İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah’a gireceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu: Refah'a gireceğiz
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 18:58:51. #1.12#
SON DAKİKA: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement