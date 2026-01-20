Sadettin Saran\'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın transfer döneminde yaşanan bilgi sızmalarına sert tepki gösterdiğini söyledi. Ercanlar'ın aktardıkları, kulüp içinde dikkat çeken bir rahatsızlığa işaret etti.

"KİM VERİYOR BU BİLGİLERİ?"

Ahmet Ercanlar, Sadettin Saran'ın transfer süreçlerinde dışarıya bilgi sızdırılmasından ciddi şekilde rahatsız olduğunu belirterek, "Sadettin Bey bu sızmalara çok kızmış. Hatta 'Kim veriyor bu bilgileri?' diyerek yönetim içinde araştırma yaptığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİM İÇİNDE ARAŞTIRMA İDDİASI

Ercanlar'ın açıklamalarına göre, transfer döneminde ortaya çıkan bilgilerin kaynağını tespit etmek için kulüp yönetimi içinde bir inceleme başlatıldı. Sızmaların transfer stratejisini olumsuz etkilediği düşünülüyor.