Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar - Son Dakika
Üye Girişi

Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar

14.03.2022 13:36
Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar

beIN Sports'un çekildiği Süper Lig yayın ihalesinde Saran Grup'un 5 paketlik teklifinin ayrıntıları ortaya çıktı. Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 seçeneklerini masaya yatıran Saran Grup TFF'nin vereceği kararı bekleyecek.

2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarınının devri için düzenlenen ihalede Saran Group 5 paket için sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmelerin imzalandığını ve TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

DİGİTURK REST ÇEKTİ, SARAN PROJE SUNDU

2.1 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Digiturk, yayın ihalesinden çekildi. İhalede satın alma hakkı en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group'a geçti. İki grubun verdiği teklifler arasında büyük fark var. Ancak Saran, Süper Lig TV projesiyle Türk futboluna yeni bir soluk getirmek istiyor.

Digiturk'ten çok daha ucuza yayın ihalesini alan Saran, ne kadar ödeyecek? İşte detaylar

HANGİ PAKETTE NELER VAR?

  • PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
  • PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
  • PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
  • PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
  • PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
  • PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
  • PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
  • PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
  • PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

SARAN VE DIGITURK'UN TEKLİFLERİNİN ARASINDAKİ FARK

  • Paket 1-B: Digiturk: 500 milyon + KDV/ Saran: 324 milyon TL + KDV
  • Paket 1-C: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran:30 milyon 375 bin TL + KDV
  • Paket 1-E: Digiturk: 30 milyon TL + KDV/ Saran:16 milyon 200 bin TL + KDV
  • Paket 2: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran:5 milyon dolar + KDV
  • Paket 3: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran:6 milyon dolar + KDV

TRT HANGİ PAKETLERE TEKLİF YAPTI?

TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL'lik teklif verdi. TRT de imzalanan sözleşmelerin TFF'ye ulaştırıldığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Digiturk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:41:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement