Sadettin Saran'ın yeni imajını görenler tanıyamıyor
Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran imaj değişikliğine gitti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Saran'ın bıyık bıraktığı görüldü.
Fenerbahçe’nin eski başkanı Sadettin Saran, gündemden düşmüyor. Saran bu kez de yeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
SADETTİN SARAN BIYIK BIRAKTI
Uzun yıllardır kendine has tarzıyla bilinen Saran, bıyık bıraktığı yeni görünümünü takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sporseverler ve sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum ve beğeni topladı.
İşte Sadettin Saran'ın yeni görünümü:
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