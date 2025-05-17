Saffet Sancaklı'dan Kocaelispor'a Süper Lig Önerileri - Son Dakika
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Saffet Sancaklı'dan Kocaelispor'a Süper Lig Önerileri

Saffet Sancaklı\'dan Kocaelispor\'a Süper Lig Önerileri

Kocaelispor'un eski gol kralı Saffet Sancaklı, Süper Lig için yönetim ve kadro önerilerini paylaştı.

17.05.2025 10:08
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Trendyol 1.Lig'de şampiyon olarak 16 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdıran Kocaelispor'un eski gol kralı Saffet Sancaklı, taraftarın taşıdığı asansör takım olma endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi ve yönetime önerilerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un diğer gol krallarıyla İzmit'te buluşan 1991-1992 sezonunda 29 gol atan ve gol kralı olan Milletvekili Saffet Sancaklı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin gündeme dair sorularını yanıtladı. Kocaelispor'un şampiyonluğunu, Oğulcan Çağlayan'ın gol krallığını ve Süper Lig'e yükselmede emeği olan herkesi tebrik eden eski gol kralı Sancaklı yönetime önerilerini sıraladı. Oyunculuk ve yöneticilik deneyimlerini aktaran Saffet Sancaklı, "Şunu öneriyorum; Süper Lig, hiç Trendyol 1.Lig'e benzemiyor. Çok üst kategori. Dünyanın en iyi oyuncuları geliyor, en iyi hocaları geliyor, Türkiye'nin en iyi oyuncuları oynuyor. 2 tane şeyi becermememiz lazım. Çünkü burada her şey var; seyirci var, atmosfer var, stat var, sanayi var, para problemi olmaz. Bir; sahadaki kadroyu çok iyi kurumamız lazım. Teknik ekip ve oyuncular. 2; yönetim bazında ciddi bir profesyonel ekibe ihtiyacı var. Şu andaki yönetim şampiyon yaptı, helal olsun. Gece gündüz koşturdular, ettiler ama arkadaşların çoğunu tanımıyorum. Kapasitelerini de bilmiyorum; daha önce Süper Lig'de yöneticilik yaptılar mı veya geçmişlerini bilmiyorum. Onun için onlara bir şey demek istemem ama genel olarak söyleyeceğim şu; bu arkadaşları bir kere takdir etmek, teşekkür etmek lazım. Ama Süper Lig'deki organizasyonla 1. Lig'deki organizasyon arasında uçurum var. Sahayı veya bu organizasyonu yapamazsak olmaz" dedi.

"O zaman bizim antrenmanlarımızı ve maçımızı Mourinho izledi"

Taraftarın asansör takım olma endişesiyle ilgili olarak da duygularını ve yapılması gerekenleri anlatan Saffet Sancaklı, "Ben de endişe taşıyorum. Çünkü Kocaelispor'da o dönem Avrupa kupalarında oynadık. Sporting Lizbon maçı oynuyoruz. Hocası dünyaca ünlü Bobby Robson. Figo'lar falan oynuyor. O zaman 'Benim yardımcım Kocaeli'ye geldi, sizi izledi' dedi. Gelmiş, burada otelde kalmış. Bir hafta antrenmanlarımızı seyretmiş. Bizim bir maçımızı seyretmiş. Kim o yardımcı hoca? Mourinho. Kocaelispor, böyle bir takımdı. Yaşı 40 ve üstü olanlar o günlerde tattı onu. Şimdi millet onu istiyor. Ben de istiyorum; şu andaki yönetimden, şu andaki bütün yetkililerden. Bana düşen bir şey varsa yardım istesinler, ben elimden geleni yapayım. Ama kendileri yapsın, kendileri becersin. İnşallah da becerirler. Ama becermezlerse olmaz. Bir taraftar olarak ben de endişeleniyorum. Onun için bekliyorum. Ne olacak, ne bitecek diye" şeklinde konuştu.

"Süper Lig ile 1. Lig arasında uçurum var"

Sancaklı, kulübü yönetiyor olsaydı bu sene şampiyon olan kadrodan kimleri Süper Lig'e taşıyacağına dair soruya ise, "Kadro 25 kişidir. Yani bu 25 kişiden 10 kişi falan kalır. Bu Kocaelispor'a özel bir durum değil. Gençlerbirliği de çıktı, bir takım daha çıkacak. Onlar için de aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü 1. Lig ile Süper Lig arasında uçurum var" yanıtını verdi.

"Kocaelispor astronomik rakamlar harcayacak durumda değil. Gerek de yok"

Kocaelispor'un Süper Lig için kuracağı kadroya dair de önerilerini paylaşan Saffet Sancaklı, "Davet edip önerimi isterlerse tabii ki yönetime önerim olacak. Ama Kocaelispor astronomik paralar harcayacak durumda değil yani. Astronomik paralarla transfer yapma ihtiyacı da yok. Doğru kadroyu kuracaksın. İyi ekibi kuracaksın, iyi teknik ekip kuracaksın, yönetimle uyum içinde profesyonel bir ekip olacak ve bu işler gidecek. Yoksa öyle ver parayı al, olmaz. Mesela Kocaelispor kaça oyuncu alacak? 10 milyon Euro'ya mı? Astronomik rakamlar olmaz, gerek de yok. Dünyada ve Türkiye'de yeterince oyuncu var. Kocaelispor'un şimdi yapacağı; fırsatta yakaladı. Çok acil bir altyapı hamlesi yapması lazım. Önümüzdeki 5 sene için, 10 sene için, Kocaelispor'un geleceği için şu an imkan var. Para var, tesis var. Yoksa yapılır; arazi var, her şey var. Tabii ki Süper Lig'de iyi bir kadro kurup bize keyif yaptıracak burada. Ama geleceği kurtarmak için acil bir alt yapı hamlesine ihtiyaç var" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Saffet Sancaklı'dan Kocaelispor'a Süper Lig Önerileri - Son Dakika

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