Safiye Mustafa Türkiye Şampiyonu Oldu

Erzincanlı sporcu Safiye Mustafa, Rize'de düzenlenen Yıldız Kızlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Erzincan'ın genç güreşçileri, Rize'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen rakipleri ile kıyasıya mücadele ederek derece elde etti.

Şampiyonada 54 kilogram kategorisinde Bayırbağ Ortaokulu adına mindere çıkan Safiye Mustafa, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan 46 kilogram kategorisinden Erzincan'ı temsil eden Üzümlü Ortaokulu öğrencisi Medine Muhammedli, müsabakadan Türkiye üçüncüsü olarak ayrıldı. Erzincanlı sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu. - ERZİNCAN