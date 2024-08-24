Safranbolu\'da Motosiklet Festivali Heyecanı

Spor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 8. Müzekent Motosiklet Kulübü Doğa ve Motosiklet Festivali'nde yapılan motokros ve off-road yarışları nefes kesti.

Beştepeler Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalde, kros yarışları düzenlendi. Özel olarak hazırlanan zorlu parkurda hünerlerini sergileyen motosiklet sürücüleri, hem yarıştı hem düştü. Motosiklet sürücülerinin zorlu mücadelesi festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Motokrosun ardından düzenlenen off-road yarışı da nefesleri kesti. Özel olarak hazırlanan parkura çıkan sürücüler, engelleri bir bir aşarken, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Müzekent Motosiklet Kulübü Başkanı Celil Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin Türkiye'de ilk ücretsiz doğa ve motosiklet festivali olma özelliği taşıdığını belirtti. Festivali 9 derneğin katkısıyla düzenlediklerini ifade eden Özdemir, "Dernekler olarak atölye çalışmaları düzenliyoruz. Katılımcılar atölye çalışmalarına katılabiliyorlar, istedikleri herhangi bir derneğe üye olabiliyorlar, aynı zamanda derneklerin çalışmalarını görüyorlar. Biz burada off-road ve kros yarışları, halat çekme, motosikletle yavaş gitme yarışları, akşamları canlı müziğimizle gelen katılımcı arkadaşlara yardımcı oluyoruz" dedi.

"Yavaş gitme yarışmasında şampiyon olan arkadaşımıza tavşan hediye edeceğiz"

Kamp alanında 50 ilden katılımcı olduğunu aktaran Özdemir, " Rusya'dan gelen bir dostumuz var, Kırgızistan'dan bir dostumuz var. Şu anda 25 yarışmacı var. Festivalimizin sonunda çekilişte, 340 adet kask, mont, eldiven, motosiklet aksesuarları hediyelerimiz var. Yarışma sonucunda 1., 2. ve 3'üncüye para ödülümüz, aynı zamanda kupa ödülümüz var. Birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL para ödülümüz var. Gelen tüm dostlarımıza giriş ücretimiz yok, kamp alanı ücretimiz yok, çadır ücretimiz yok, içeride çorbalarımız, akşam böreklerimiz ve ikramlarımız da mevcuttur. Yavaş gitme yarışmasında şampiyon olan arkadaşımıza tavşan hediye edeceğiz. Kros yarışmacılarımızın dördüncüsüne kupa vermeyeceğiz, tavuk hediye edeceğiz. Hem yarım elma gönül alma hem de espri olsun" ifadelerine yer verdi.

Festival etkinlik alanlarında kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli etkinlikler sunulurken, Oğuzhan At Çiftliği tarafından da katılımcılara at binmeye deneyimi tattırıldı. - KARABÜK