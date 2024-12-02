Sağlam'dan Beşiktaş Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sağlam'dan Beşiktaş Açıklaması

Sağlam\'dan Beşiktaş Açıklaması

Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş söylentilerine yanıt vererek burada kalacağını belirtti.

02.12.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, adının Beşiktaş ile anılması hakkında, "Bizim burada taraftarlarımıza, camiamıza verdiğimiz bir söz var. Bu sözü yerine getirmeden de buradan ayrılmayacağım" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, ligin 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen idmanla devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş söylentilerine de cevap verdi. Sağlam, "Bizim Beşiktaş'ta 8 senemiz geçti. Hayatımızda kazandığımız bir çok şeyde Beşiktaş'ın yeri var. Hep de özel bir yerde olacak Beşiktaş bizim için. Geçtiğimiz sezon da böyle bir söylenti oldu. Hatta o daha ciddiydi ama bizim burada taraftarlarımıza, camiamıza verdiğimiz bir söz var. Bu sözü yerine getirmeden de buradan ayrılmayacağımın sözünü verebilirim. Camiamızın, taraftarımızın 15 yıllık özlemine son vereceğiz. Geçen sene işi bitirememiştik" ifadelerini kullandı.

"Rakibimizi ciddiye alacağız"

Gelecek hafta oynanacak yeni Malatyaspor maçının ciddiyetinin farkında olduklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "3 puanlı sistemde 3 maçı üst üste kazanan takım 7 basamak üste çıkabiliyor. Üst üste kazanarak istediğimiz puanlara geldik. O mesafeyi aşmış olmanın baskısını üzerimizden artık kazanarak atmak istiyoruz. Dikkatli olmazsak sürprizlerle karşılaşabiliriz. Oyuncularımdan da özellikle bu maçı çok ciddiye almalarını istedim. Ben Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor maçını izledim. Malatyaspor'un sezon başı ile şu an arasında çok fark var. İyi genç oyuncuları da var ve yavaş yavaş gol de atmaya başladılar. Ciddi bir şekilde galip gelmek istiyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör, Ertuğrul Sağlam, Malatyaspor, Antrenman, Beşiktaş, Politika, kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağlam'dan Beşiktaş Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:57 Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11’leri açıklandı Fenerbahçe-Gaziantep FK karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 19:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlam'dan Beşiktaş Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.