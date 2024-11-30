Sağlam: Gol sayımızı artırmalıyız - Son Dakika
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Sağlam: Gol sayımızı artırmalıyız

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Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçı sonrası gol sayısını artırmaları gerektiğini vurguladı.

30.11.2024 00:47
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- Ertuğrul Sağlam: "Sağlam adımlarla ilerlemenin keyfini yaşıyoruz"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:

"Gol sayımızı artırmalıydık. Basit hatalar yaptık"

"Kupada Süper Lig provası yapmak istiyoruz"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçı 3 puanla geçip hedefimize sağlam adımlarla ilerlemenin keyfini yaşıyoruz. Kupada da Süper Lig takımlarıyla Süper Lig provası yapmak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Sağlam, "Samimi bir şekilde ifade etmem gerekiyor; karşımızdaki takım genç, dinamik, özellikle kontratak oyununu çok iyi oynayabilen, oynadığı oyunun karşılığını alamayıp puan cetvelinde çok altlarda olan takım. Yaptığımız analizlerde şunu gördük; oynadığı 14 maçın kazanamadığı 5-6'sını çok rahat kazanabileceği pozisyonlar üretmiş ama maalesef kaybetmiş bir takım. Ligdeki konumuyla Adanaspor'u değerlendirmek yanlış olur. Bugün çıkardığı kadro da kontratak oyununa daha uygun kadroydu. İyi kapandılar. Kapanırken oyunu da iyi soğuttular. Her maçta olduğu gibi. Biz daha fazla üretmeliydik. Markao- Oğulcan ön ikilisine oyunu kenarlara alıp daha fazla top getirmeliydik. Ama hafta boyunca çalıştığımız duran top organizasyonlarından golü bulduk. 2.yarı daha kolay geçeceğiniz devre arasında oyuncularıma söyledim. İkinci golü daha erken bulabilirdik. Golü bulduktan sonra çok daha net pozisyonlarımız oldu. Rakibi çok eksik yakaladık, hızlı hücumlarla daha net pozisyon üretip gol sayımızı artırmalıydık. Bunu yapamadık, beceremedik ama net pozisyonlar ürettik. Zaman zaman tıkandığımız, zaman zaman istediklerimizi yaptığımız maç oldu" diye konuştu.

"Basit top kayıpları ve pas hatalarına çözüm bulamadık"

Bir karşılaşmayı daha 3 puanla geçip hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemenin keyfini yaşadıklarını vurgulayan Sağlam, "Hafta sonu Kocaelisporlular için keyifli geçer. Bu maçı eksikleriyle, hatalarıyla geride bırakıp ki basit top kayıpları ve pas hataları yaptık; 'Sen hiç zahmet etme biz sana veririz' anlayışıyla topu rakibe bıraktık. Bu bizim için sıkıntılı bir durum. Sezon başından beri süregeliyor. Maalesef bunun önüne geçemedik. Eksikliklerimizin farkındayız. Zaman zaman iyi oynamadığımızı da biliyoruz. Biz mükemmel takım değiliz. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, daha toparlamak istediklerimiz var. Ligin zirvesinden düşmeden ara transfer dönemine kadar ligi tamamlayabilirsek orada bazı transferler yapmamız gerekecek. Bu maçı kenara bırakıp Malatya maçına hazırlanacağız. İki gün izinden sonra pazartesi günü çalışmaya başlayacağız. 3 puanı aldık, artık Malatya maçını düşünebiliriz. Malatya maçında da rotasyon yapabiliriz. Sakatlığı ve sıkıntısı olan oyuncularımız var. Gözlemleyip değerlendireceğiz. O günlü maçla ve sonrasındaki maçla alakalı bir kadro çıkaracağız" dedi.

"Taraftarımıza Süper Lig takımlarını izletmek istiyoruz"

Kupa maçıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Ertuğrul Sağlam, "Bugün Ahmet cezalıydı. Markao da kadroya girdi. 4-5 haftadan beri kadro açıklamıyorum. Oyuncu sayımız kıt kanaat yetiyor. Kupa farklı bir kulvar. Biraz daha ilerlemek tarafımıza iyi takımları, Süper Lig takımlarını izlettirmek, Süper Lig takımıyla onayıp gelecek senenin provasını yapmak da bizim için önemli. Oyuncu kadromuzun sağlık durumu nedir gibi durumlara bakacağız. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlam: Gol sayımızı artırmalıyız
Kaynak: İHA

Ertuğrul Sağlam, Adanaspor, Kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sağlam: Gol sayımızı artırmalıyız - Son Dakika

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