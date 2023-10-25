Galatasaray'ın Bayern Münih'e 3-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kaçırdığı gollerle tepkilerin merkezine oturan Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.
Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyadan Kerem'e laf söyleyenler taraftar falan değildir benim gözümde. Evet, Kerem dün çok net pozisyonları kaçırdı. Olabilir. Ama Manchester'da da attı. Adam takımın asist kralı. Asistleriyle sayısız gol katkısı yaptı. Konuşulacaksa Zaha'ya Tete'ye denecek çok şey var. 40 top kaybetmiş bu ikisi toplamda. Bu Zaha oynasın diye Kerem yerinden oldu." ifadelerini kullandı.
Gökbakar ayrıca, "Hatırlayın Kerem'in soldan içeri akıp attıklarını, İcardi'ye servislerini...Biraz sakin olun ya. Kerem bu takımın önemli bir değeri. Bu kadar yüklenmemek lazım. Sen çalışmaya devam Kerem Aktürkoğlu. Moralini bozma, aynen devam aslanım." dedi.
Son Dakika › Spor › Şahan Gökbakar, Bayern Münih maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi: Aynen devam aslanım - Son Dakika