Emre Belözoğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından sarı-kırmızılılara övgüler yağdırdı. Galatasaray'ın gücüne değinen Belözoğlu, ''Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir'' dedi.

18.02.2024 23:29  Güncelleme: 08:49
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Süper Lig ekibi Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BASKIN OYNADI"

Karşılaşma hakkında konuşan Belözoğlu, "Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar" dedi.

"GALATASARAY LİGİN ÜSTÜNDE"

Galatasaray'ı öve öve bitiremeyen genç antrenör, "Mücadele etmek isteyen bir takımım var. Taraftarımızla buluştuk. Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu Galatasaray\'ı öve öve bitiremedi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Arslan: Emre Belözoğlu gs de yetişmiş oranın karakterini almış biridir, yıllarca bunu anlattım bir FB li olarak gs nin yetiştirdiği adamdan FB li olmaz dedim nitekim kariyerini boyunca, yetiştiği yere göre tavır sergiledi herkesin nefretini kazandı,ben FB ye sızmış ajan olarak görüyorum kendisini,ve açıklamasıda aslında bunu kanıtlıyor,gs nin bir iki oyuncusu hariç Avrupa'dan teklif gelmezken, FB nin yedek kalecisi dahil nerdeyse tüm oyuncularına Avrupa'nın dev kulüpleri talip,yorum sizin 82 190 Yanıtla
  • Gursel kalen: Emre veletoğlu maçı verdi oturdu kenarda sakin sakin izledi. Başka takım olsaydı yerinde duramazdı. Kazım can da ekstra katkı yaptı. Burda iyi oynayan Galatasaray değildi kötü oynayan bir Ankaragücü vardı. 48 110 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Emre hoca maalesef içinizden geçtiler. İlk yarı fişi çekip, ikinci yarı rölantide devam… 103 6 Yanıtla
  • Ali Kublay: He he 26 15
  • best musıc: :))))) GS takimi şuan şampiyonluga oynuyor transfer mi dusuncek FB basindaki gibi değil sen rizeden gol yiyerek başlarsın adamlar Ankara da ilk yari maçı alır transfer sene sonu yapılır FB transferlerinide gönderdiklerini de görüyoruz maça almıyorlar çocuklar umutsuz vaka oluyor ilk önce şampiyonluk sonra transver yaparsin 22 7
  • METEHAN AKMAN: Ali Arslan ne içiyorsan aynısından istiyoruz :) komik komik abudik gubudik yorum. İsmail Kartal vizyonuna yakışır bir taraftar olduğun net. 15 14 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU: Ali Arslan ağlama git sütünü iç yat :) 12 13
  • İlyas Yuvacı: LBSG DERLER ADAMA 9 13
  • Kadir Can: Ezikbahcenin ezik taraftarı adam doğruları söylüyor maç ozlemedinmi GS parcaliyacakti neredese 3 6
  • Ali Kublay: Tabelaya bakalım göbek atalım macdan ince ayıp tutuyordu attı ama tutamadı senden hoca olmaz korkup feneri bırakıp kaçtı tarih korkak liderleri hatirlamaz 1 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi - Son Dakika
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