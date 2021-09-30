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Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu - Son Dakika

Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu

30.09.2021 22:55
Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya-Galatasaray maçında tribünlerden atılan meşaleler mücadelenin durmasına neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya- Galatasaray maçında tribünlerden atılan meşaleler mücadelenin durmasına neden oldu.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor. Mücadelenin 38. dakikasında tribünlerden atılan meşaleler nedeniyle hakem Pawel Raczkowski maçı durdurdu. Teknik Direktör Fatih Terim ve Muslera tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, rakip ekipten de Payet Fransız seyircilerin sakinleşmesini istedi. Yaklaşık 8 dakika duran oyun olayların yatışmasının ardından yeniden başladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Marsilya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sahaya atılan meşaleler Marsilya Galatasaray maçını durdurdu - Son Dakika
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