Sahaya dalan köpek maçı 5 dakika durdurdu

Arjantin’de oynanan bir futbol karşılaşmasında sahaya giren köpek, ilginç anlara sahne oldu.
Karşılaşma sırasında sahaya atlayan köpek, güvenlik görevlilerinden uzun süre kaçmayı başardı. Yaklaşık 5 dakika boyunca sahada dolaşan köpek, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Sahada koşarak görevlilerden kaçan köpek, zaman zaman oyuncuların da dikkatini çekerken, yakalanması için yoğun çaba harcandı.
Yaşanan olay nedeniyle karşılaşmaya kısa süreli ara verilirken, köpeğin saha dışına çıkarılmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.
