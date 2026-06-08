Şahika Ercümen’den Mercan Resiflerine Dalış - Son Dakika
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Şahika Ercümen’den Mercan Resiflerine Dalış

Şahika Ercümen’den Mercan Resiflerine Dalış
08.06.2026 11:17
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Dünya dalış rekortmeni Ercümen, mercanların korunmasına dikkat çekmek için dalış yaptı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "8 Haziran Dünya Okyanus Günü"ne dikkati çekmek için Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentindeki Kızıldeniz mercan resiflerine dalış yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi'nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı.

Mercan resifleri, benekli kaplan vatozları ve birçok deniz canlısı görüntülenen dalışla, mercan ekosistemlerinin korunmasının önemine dikkati çekilmesi hedeflendi.

Ercümen, AA muhabirine, dalış sonrası mercan resiflerinin karşı karşıya olduğu tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mercan resiflerinin alarm verdiğini belirten Ercümen, "Okyanusların yağmur ormanları olarak bilinen mercan resifleri, deniz yaşamının akciğerleri konumunda. Ancak yükselen deniz sıcaklıkları ve insan kaynaklı baskılar nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde mercanlar benzeri görülmemiş bir tehdit altında. Bazı resifler gözlerimizin önünde renklerini ve yaşamlarını kaybediyor." diye konuştu.

Ercümen, milyonlarca deniz canlısına ev sahipliği yapan, kıyı toplumlarını koruyan hassas ekosistemlerin iklim krizinin etkisiyle hızla yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı noktalarında yürütülen koruma projelerinin önemini vurgulayan Ercümen, "Buralar, doğru adımlar atıldığında doğanın kendini iyileştirebildiğini gösteriyor. Mercanları korumak yalnızca denizleri değil, gezegenin geleceğini de korumak demek." ifadelerini kullandı.

Deniz ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekiliyor

BM tarafından ilan edilen Dünya Okyanus Günü, her yıl 8 Haziran'da kutlanıyor.

Okyanusların iklim düzenlemesinden oksijen üretimine kadar yaşam için taşıdığı öneme dikkati çekmek ve deniz ekosistemlerinin korunması konusunda farkındalık amaçlanan gün kapsamında dünyanın birçok ülkesinde bilimsel etkinlikler, çevre kampanyaları ve deniz koruma çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şahika Ercümen’den Mercan Resiflerine Dalış - Son Dakika

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