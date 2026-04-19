Şahinbey Ampute'den gol şov: 5-0

Şahinbey Ampute\'den gol şov: 5-0
19.04.2026 09:55  Güncelleme: 09:56
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü'nü 5-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Takımın performansı ve azmi dikkat çekti.

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Kontrollü başlayan mavi-beyazlı ekip, oyunun her iki yarısında da üstün bir performans sergiledi. Kıran kırana geçen mücadelede rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı, etkili atakları ve disiplinli savunmasıyla sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bulduğu fırsatları gole çeviren Şahinbey ekibi, 5 golle adeta gövde gösterisi yaptı.

"Bu takım şampiyonluğa inandı"

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Güzel, "Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Bugün sahada mücadele eden tüm futbolcularımız bu hedefe ne kadar inandıklarını bir kez daha gösterdi. Deplasmanda alınan 4-0'lık galibiyet bizler için son derece önemli. Takım ruhu, mücadele azmi ve oyun disipliniyle şampiyonluğa yürüyen bir ekip izliyoruz. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son Dakika Spor Şahinbey Ampute'den gol şov: 5-0 - Son Dakika

Batman’da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti Batman'da çaya giren 2 çocuktan biri hayatını kaybetti
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başkanı Barzani arasında sıcak görüntüler
ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele ADF 2026’da unutulmaz kareler: Katar Emiri ve Suriye lideri el ele
Şara’dan Antalya’da ’şişe’ göndermesi: Britanya’dan daha iyi Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
08:19
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
Dev hamburger zincirine kayyum atandı
07:43
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Limit düzenlemesi askıya alınıyor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Limit düzenlemesi askıya alınıyor
07:22
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak
